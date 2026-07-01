Ravezzani: “Bastoni? Ho una richiesta da fare che è quasi impossibile”

Da ieri sera praticamente non si parla d'altro. L'avviso di garanzia che ha raggiunto Alessandro Bastoni sull'ipotesi di prostituzione minorile ha dato nuova linfa alla guerra tra fazioni che nulla ha a che fare con un'analisi lucida su una vicenda di cui al momento si sa ben poco. Sul tema è intervenuto anche Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, proprio con un appello rivolto soprattutto ai frequentatori dei social: CONTINUA A LEGGERE