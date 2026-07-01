Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 social Ravezzani: “Bastoni? Ho una richiesta da fare che è quasi impossibile”
social
Ravezzani: “Bastoni? Ho una richiesta da fare che è quasi impossibile”
Il pensiero del direttore di Telelombardia sulla vicenda che tiene banco in queste ore in attesa dell'interrogatorio del difensore
Da ieri sera praticamente non si parla d'altro. L'avviso di garanzia che ha raggiunto Alessandro Bastoni sull'ipotesi di prostituzione minorile ha dato nuova linfa alla guerra tra fazioni che nulla ha a che fare con un'analisi lucida su una vicenda di cui al momento si sa ben poco. Sul tema è intervenuto anche Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, proprio con un appello rivolto soprattutto ai frequentatori dei social: CONTINUA A LEGGERE
© RIPRODUZIONE RISERVATA