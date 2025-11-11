Manuel Akanji ci ha messo poco a prendersi l'Inter. L'ex difensore del Manchester City ha recentemente fatto sapere di trovarsi benissimo a Milano. E per il futuro c'è già un pensiero forte: "Vediamo cosa accadrà alla fine della stagione. Darò del mio meglio, mostrando in campo di cosa sono capace. Vedremo cosa accadrà, spero nella conferma. Mi trovo bene qui".
Manuel Akanji non è stimato solo dai tifosi nerazzurri, ma anche dai suoi compagni di squadra. Gli scatti in abiti casual chic postati qualche ora fa hanno richiamato l'attenzione di Thuram. Marcus ha subito commentato la presenza del difensore, con un evidente allusione anche alla presenza in campo. "Primo Ministro della Difesa", gli ha scritto Tikus. Un conferimento decisamente importante.
