Manuel Akanji ci ha messo poco a prendersi l'Inter. L'ex difensore del Manchester City ha recentemente fatto sapere di trovarsi benissimo a Milano. E per il futuro c'è già un pensiero forte: "Vediamo cosa accadrà alla fine della stagione. Darò del mio meglio, mostrando in campo di cosa sono capace. Vedremo cosa accadrà, spero nella conferma. Mi trovo bene qui".