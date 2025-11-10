Alla Domenica Sportiva i commentatori presenti in studio hanno commentato anche le parole di Maurizio Sarri , che ieri in conferenza stampa - dopo la sconfitta con l' Inter - ha sottolineato la inadeguatezza degli arbitri italiani. Per completezza di informazione la Lazio ha diramato nella giornata di oggi un comunicato che chiariva la totale estraneità dell'arbitro nel peso specifico della sconfitta rimediata a San Siro.

Il dibattito sugli arbitri

Ciccio Graziani ha subito voluto mandare un messaggio all'indirizzo di Maurizio Sarri, che aveva scenograficamente proposto di noleggiare gli arbitri all'estero. La posizione dell'ex calciatore sul tema è categorica. Anche Lele Adani ha condiviso un pensiero sull'argomento, senza dimenticare "i danni" fatti da arbitri e Var di casa nostra: LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO. A chiudere la riflessione è arrivato Bergonzi, ex fischietto, che ha sottolineato l'urgenza di porre fine ad una tendenza deprecabile tutta italiana.