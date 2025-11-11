Le considerazioni del giornalista sportivo in merito all'andamento dei nerazzurri di Chivu

Redazione1908 11 novembre 2025 (modifica il 11 novembre 2025 | 11:28)

Paolo Ziliani ha voluto dedicare un approfondimento al percorso dell'Inter di Chivu, che ieri ha sconfitto in casa la Lazio. I nerazzurri dopo la sconfitta del 4-3 all'Allianz Stadium con la Juventus erano stati dati per morti.

Scrive il giornalista sportivo a proposito dei primi giudizi relativi ai nerazzurri che "tutti erano pronti a recitare il de profundis". Ziliani ricorda anche la diffidenza generale per l'arrivo dell'ex tecnico del Parma: "Un allenatore poco più che esordiente sul conto del quale tutti diffidavano, cioè di Cristian Chivu sulle cui spalle la società aveva caricato l’eredità scomoda e pesante di Simone Inzaghi, l’Inter era partita male perdendo due partite su tre".

La riflessione di Ziliani — "Se mi passate l’espressione non proprio elegante, nessuno lo dice ma la verità è che l’Inter sta facendo il mazzo a tutti. In silenzio, senza dare nell’occhio, dando l’impressione di sbrigare nient’altro che ordinaria amministrazione. In realtà, mentre la Juventus è alle prese col terzo allenatore cambiato negli ultimi otto mesi, mentre il Napoli è in balìa delle lune del suo ombroso condottiero Antonio Conte.

Mentre il Milan comincia a rivivere fantasmi che con Allegri credeva di avere scacciato e mentre la Roma trattiene il fiato davanti al gran lavoro di Gasperini ma ancora ignara di dove potrà arrivare, l’Inter del tanto deriso e compatito Cristian Chivu ha silenziosamente ingranato la marcia dello schiacciasassi.

E se il buongiorno si vede dal mattino, promette (come già sta facendo) di mettere sotto tutti", ha sottolineato Paolo Ziliani con un focus sull'andamento dei nerazzurri. "L'Inter di Chivu fa paura: nelle ultime 8 giornate ha conquistato 3 punti più di Roma e Bologna, 5 più del Milan, 8 più del Napoli e addirittura 11 più della Juventus che alla terza lo batté 4-3", sintetizza Ziliani.