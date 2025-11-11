FC Inter 1908
Ziliani: “Passatemi espressione non proprio elegante. Nessuno lo dice ma l’Inter sta…”

Ziliani: “Passatemi espressione non proprio elegante. Nessuno lo dice ma l’Inter sta…” - immagine 1
Le considerazioni del giornalista sportivo in merito all'andamento dei nerazzurri di Chivu
Redazione1908

Paolo Ziliani ha voluto dedicare un approfondimento al percorso dell'Inter di Chivu, che ieri ha sconfitto in casa la Lazio. I nerazzurri dopo la sconfitta del 4-3 all'Allianz Stadium con la Juventus erano stati dati per morti.

Scrive il giornalista sportivo a proposito dei primi giudizi relativi ai nerazzurri che "tutti erano pronti a recitare il de profundis". Ziliani ricorda anche la diffidenza generale per l'arrivo dell'ex tecnico del Parma: "Un allenatore poco più che esordiente sul conto del quale tutti diffidavano, cioè di Cristian Chivu sulle cui spalle la società aveva caricato l’eredità scomoda e pesante di Simone Inzaghi, l’Inter era partita male perdendo due partite su tre".

Ziliani: “Passatemi espressione non proprio elegante. Nessuno lo dice ma l’Inter sta…”- immagine 2

La riflessione di Ziliani

—  

"Se mi passate l’espressione non proprio elegante, nessuno lo dice ma la verità è che l’Inter sta facendo il mazzo a tutti. In silenzio, senza dare nell’occhio, dando l’impressione di sbrigare nient’altro che ordinaria amministrazione. In realtà, mentre la Juventus è alle prese col terzo allenatore cambiato negli ultimi otto mesi, mentre il Napoli è in balìa delle lune del suo ombroso condottiero Antonio Conte.

Ziliani: “Passatemi espressione non proprio elegante. Nessuno lo dice ma l’Inter sta…”- immagine 3
Getty Images

Mentre il Milan comincia a rivivere fantasmi che con Allegri credeva di avere scacciato e mentre la Roma trattiene il fiato davanti al gran lavoro di Gasperini ma ancora ignara di dove potrà arrivare, l’Inter del tanto deriso e compatito Cristian Chivu ha silenziosamente ingranato la marcia dello schiacciasassi.

Ziliani: “Passatemi espressione non proprio elegante. Nessuno lo dice ma l’Inter sta…”- immagine 4

E se il buongiorno si vede dal mattino, promette (come già sta facendo) di mettere sotto tutti", ha sottolineato Paolo Ziliani con un focus sull'andamento dei nerazzurri. "L'Inter di Chivu fa paura: nelle ultime 8 giornate ha conquistato 3 punti più di Roma e Bologna, 5 più del Milan, 8 più del Napoli e addirittura 11 più della Juventus che alla terza lo batté 4-3", sintetizza Ziliani.

