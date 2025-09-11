Dopo gli impegni con la sua Nazionale, Manuel Akanji ha avuto i primi assaggi del mondo Inter, a cominciare dagli allenamenti con i compagni ad Appiano Gentile.
Akanji: "Sono pronto. Non vedo l'ora di rappresentare l'Inter per la prima volta!"
Akanji: “Sono pronto. Non vedo l’ora di rappresentare l’Inter per la prima volta!”
Quello con San Siro con la maglia nerazzurra addosso potrebbe arrivare presto, mentre prestissimo il suo esordio in campo con l'Inter, dato che, come riferisce Sky Sport, il difensore svizzero, arrivato a Milano nelle ultime ore del mercato estivo, potrebbe addirittura iniziare da titolare sabato pomeriggio contro la Juventus.
Lui, tramite i suoi profili social, ha fatto sapere di essere assolutamente pronto:
"Concentrato e pronto. Non vedo l'ora di rappresentare questi colori per la prima volta!", ha scritto Akanji.
