Nainggolan: “Tanta gente si è offesa, ma non ho detto niente di male. Chiedo ai tifosi…”

La risposta di Radja ai tifosi dopo il suo intervento a Calcio Franco
Radja Nainggolan è intervenuto nell'ultima puntata di "Calcio Franco", rubrica di Fantalab. L'ex centrocampista di Roma e Inter si è espresso in merito a calciatori, qualità delle squadre del nostro campionato e ha anche rispolverato vecchie situazioni. Dopo aver ricordato i motivi della rottura tra Spalletti e Icardi, Radja ha parlato anche di un giocatore del Napoli perfetto per il gioco di Antonio Conte ma - a suo giudizio - non così di qualità: LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO. L'ex calciatore dell'Inter ha poi risposto alle polemiche sollevate dai tifosi sul tema.

