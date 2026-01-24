L'Inter ha battuto il Pisa segnando 6 reti e incassandone due dalla squadra guidata da Gilardino. Ma i primi due gol sono arrivati proprio dalla squadra pisana, facendo tribolare i tifosi nerazzurri. La rimonta della squadra di Chivu si è consumata nel primo tempo con una ferocia rara. I nerazzurri non si sono fermati e nel secondo tempo hanno chiuso la partita senza se e senza ma. Quanti tifosi nerazzurri pensavano di vincere dopo aver subito due gol? A questo proposito Altobelli ha condiviso sui social un siparietto divertente con una tifosa nerazzurra: CONTINUA A LEGGERE.