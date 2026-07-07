Una parabola perfetta. Una traiettoria col contagiri, che ha consentito a Enzo Fernandez di colpire di testa e regalare la vittoria in pieno recupero e in rimonta all'Argentina del CT Lionel Scaloni e di Lionel Messi.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 social Argentina, Manu Ginobili esalta Lautaro: “Cross perfetto, che bellezza! Incredibile!”
social
Argentina, Manu Ginobili esalta Lautaro: “Cross perfetto, che bellezza! Incredibile!”
L'ex cestista esalta il gesto tecnico del capitano dell'Inter in occasione del gol del 3-2 dell'Argentina contro l'Egitto
L'assist di Lautaro Martinez, capitano dell'Inter, ha lasciato tutti a bocca aperta. La palla servita al centrocampista del Chelsea ha impressionato anche un altro sportivo d'altissimo livello e connazionale del Toro, l'ex cestista Manu Ginobili.
Il classe 1977 ha commentato sul suo profilo X proprio l'assist di Lautaro Martinez:
"Non posso credere al cross perfetto di Lautaro!! Che bellezza!"
© RIPRODUZIONE RISERVATA