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Argentina, Manu Ginobili esalta Lautaro: “Cross perfetto, che bellezza! Incredibile!”

Argentina, Manu Ginobili esalta Lautaro: “Cross perfetto, che bellezza! Incredibile!” - immagine 1
L'ex cestista esalta il gesto tecnico del capitano dell'Inter in occasione del gol del 3-2 dell'Argentina contro l'Egitto
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Una parabola perfetta. Una traiettoria col contagiri, che ha consentito a Enzo Fernandez di colpire di testa e regalare la vittoria in pieno recupero e in rimonta all'Argentina del CT Lionel Scaloni e di Lionel Messi.

L'assist di Lautaro Martinez, capitano dell'Inter, ha lasciato tutti a bocca aperta. La palla servita al centrocampista del Chelsea ha impressionato anche un altro sportivo d'altissimo livello e connazionale del Toro, l'ex cestista Manu Ginobili.

Argentina, Manu Ginobili esalta Lautaro: “Cross perfetto, che bellezza! Incredibile!”- immagine 2
La foto postata sui social da Lautaro

Il classe 1977 ha commentato sul suo profilo X proprio l'assist di Lautaro Martinez:

"Non posso credere al cross perfetto di Lautaro!! Che bellezza!"

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