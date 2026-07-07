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Il post ironico di Gianfelice Facchetti sulla guerra tra Como e Inter sul mercato

Il post ironico di Gianfelice Facchetti sulla guerra tra Como e Inter sul mercato - immagine 1
Il commento di Gianfelice ai rumors di mercato che riguardano Inter e Como
Redazione1908

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Nico Paz, Chalobah e infine Khalaili. Ultimamente le agende dei dirigenti di Inter e Como sembrano allineate. Fatta eccezione per Nico Paz, per il quale il Como aveva una prelazione (esercitata), gli altri obiettivi di mercato sono curiosamente molto simili. I media hanno parlato di guerra calcistica tra i due club. Gianfelice Facchetti ha preferito utilizzare una chiave ironica per commentare le voci e i rumors di mercato: CONTINUA A LEGGERE.

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