Nico Paz, Chalobah e infine Khalaili. Ultimamente le agende dei dirigenti di Inter e Como sembrano allineate. Fatta eccezione per Nico Paz, per il quale il Como aveva una prelazione (esercitata), gli altri obiettivi di mercato sono curiosamente molto simili. I media hanno parlato di guerra calcistica tra i due club. Gianfelice Facchetti ha preferito utilizzare una chiave ironica per commentare le voci e i rumors di mercato: CONTINUA A LEGGERE.