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fcinter1908 social Il post ironico di Gianfelice Facchetti sulla guerra tra Como e Inter sul mercato
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Il post ironico di Gianfelice Facchetti sulla guerra tra Como e Inter sul mercato
Il commento di Gianfelice ai rumors di mercato che riguardano Inter e Como
Nico Paz, Chalobah e infine Khalaili. Ultimamente le agende dei dirigenti di Inter e Como sembrano allineate. Fatta eccezione per Nico Paz, per il quale il Como aveva una prelazione (esercitata), gli altri obiettivi di mercato sono curiosamente molto simili. I media hanno parlato di guerra calcistica tra i due club. Gianfelice Facchetti ha preferito utilizzare una chiave ironica per commentare le voci e i rumors di mercato: CONTINUA A LEGGERE.
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