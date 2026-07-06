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fcinter1908 social Il web non dimentica e riesuma le dichiarazioni di Sabatini su Haaland: “Diceva che era un…”

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Il web non dimentica e riesuma le dichiarazioni di Sabatini su Haaland: “Diceva che era un…”

Il web non dimentica e riesuma le dichiarazioni di Sabatini su Haaland: “Diceva che era un…” - immagine 1
I tifosi hanno riproposto le dichiarazioni del giornalista a proposito del centravanti norvegese
Redazione1908

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L'incredibile valore di Erling Haaland non è più una sorpresa per nessuno. E la Norvegia che aveva punito l'Italia è approdata ai quarti eliminando il Brasile. In questo contesto c'è chi può affermare orgoglioso "te lo avevo detto" e chi invece si ritrova a sentire le sue vecchie dichiarazioni, smontate dai fatti. È il gioco delle parti, è il calcio. Il web non dimentica nulla, soprattutto nel caso di alcune affermazioni su Haaland che Sandro Sabatini aveva fatto nell'estate del 2025: CONTINUA A LEGGERE.

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