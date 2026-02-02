A pochissima distanza dal portiere dei grigiorossi è esploso un petardo, lanciato dal settore ospiti che ha stordito Audero, caduto a terra. Audero, però, si è ripreso pochi minuti dopo e il gioco è proseguito.

Audero ha raccontato le sue sensazioni: "Questo è un messaggio per ringraziare tutte le persone che mi hanno scritto per sapere come stavo. Sto bene, ieri avevo un forte dolore all'orecchio e la sensazione di bruciore al ginocchio. Nonostante tutto, oggi mi sono svegliato molto bene, un po' più sollevato, ho rivisto le immagini e poteva andare molto peggio veramente.