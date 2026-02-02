Emil Audero ha parlato ai canali ufficiali della Cremonese per raccontare le sue sensazioni dopo l'episodio avvenuto nel secondo tempo del match contro l'Inter.
social
Audero: “Dolore all’orecchio e bruciore al ginocchio, oggi va meglio. Ho rivisto i video e…”
A pochissima distanza dal portiere dei grigiorossi è esploso un petardo, lanciato dal settore ospiti che ha stordito Audero, caduto a terra. Audero, però, si è ripreso pochi minuti dopo e il gioco è proseguito.
Audero ha raccontato le sue sensazioni: "Questo è un messaggio per ringraziare tutte le persone che mi hanno scritto per sapere come stavo. Sto bene, ieri avevo un forte dolore all'orecchio e la sensazione di bruciore al ginocchio. Nonostante tutto, oggi mi sono svegliato molto bene, un po' più sollevato, ho rivisto le immagini e poteva andare molto peggio veramente.
Sono contento che sia andata così, purtroppo accadono ancora questi episodi, mi auguro che in futuro possano diminuire, vi ringrazio ancora per i messaggi, vi mando un abbraccio", dice Audero su Twitter.
© RIPRODUZIONE RISERVATA