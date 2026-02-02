Il giorno dopo Cremonese-Inter, dalle colonne del Corriere della Sera Paolo Condò ha analizzato la vittoria della squadra di Chivu. "L’Inter ha aggiunto sulle spalle di Roma (oggi a Udine) e Milan (domani a Bologna) la somma psicologica di altri tre punti. Se le inseguitrici non vincono, e i loro impegni sono tutt’altro che banali, la distanza dal vertice si dilata. All’alba di febbraio è interessante annotare come i nerazzurri, fra serie A (23 gare) e girone di Champions (8), rispetto a un anno fa abbiano raccolto gli stessi punti, 70, ma diversamente divisi. 15 contro 19 in Champions, ma 55 contro 51 in campionato, e questo vuol dire solido primato anziché secondo posto come il 2 febbraio 2025".