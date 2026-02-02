Antonio Conte ha vinto la Panchina d'oro 2024-2025. La sua proclamazione ha avuto luogo nel corso di una cerimonia presso il Centro tecnico di Coverciano. Il tecnico del Napoli ha raccolto 20 voti. "Inutile dire che é sempre un piacere immenso ricevere questo premio - ha detto Conte subito dopo aver ricevuto il riconoscimento - perché viene dai colleghi, da chi sa cosa significa essere e fare l'allenatore, grazie tante". A questo proposito si è espresso il giornalista Tancredi Palmeri, che ha esternato un commento molto duro: CONTINUA A LEGGERE.