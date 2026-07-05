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Mondiali, sospesa squalifica a Balogun. Trump esulta:” Grazie alla FIFA per…”

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Balogun sarà disponibile per la partita degli ottavi di finale degli Usa contro il Belgio, in programma lunedì: il commento di Trump
Matteo Pifferi Redattore 

Donald Trump plaude alla revoca della squalifica a carico dell'attaccante Usa, Folarin Balogun.

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Getty

"Grazie alla Fifa per aver agito secondo giustizia e per aver posto rimedio a una grave ingiustizia!", ha scritto il tycoon sul suo social Truth.

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Balogun sarà disponibile per la partita degli ottavi di finale degli Usa contro il Belgio, in programma lunedì.

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La Commissione disciplinare della Fifa, con una mossa inedita, ha annullato il cartellino rosso inflitto all'attaccante statunitense durante la vittoria contro la Bosnia-Erzegovina nei sedicesimi di finale.

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