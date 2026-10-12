Nicolò Barella è tornato dalla Nazionale dove ha giocato solo alcuni degli impegni della squadra di Mancini con grande stupore. Alla vigilia della sfida contro la Turchia ha parlato della gestione del suo fisico e ha spiegato che le partite sono tante anche per lui. Poi è tornato da Chivu e si è messo a sua disposizione. Ma l'allenatore ha deciso ha deciso di non farlo giocare nella gara contro il Parma. Anche in vista della sfida contro il Bruges di Champions League.

Getty Images

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Caricamento post Instagram...

Nella gara di campionato che si è giocata sabato, il giocatore interista è rimasto in panchina. Prima ha scherzato con Lautaro e Bastoni, che erano vicino a Chivu insieme a lui . Poi è stato chiamato a scaldarsi. E il bordocampista di DAZN ha raccontato un aneddoto su quel momento.

"Voleva entrare e quindi faceva gli allunghi definitivi, quelli ultimi del riscaldamento, li faceva fino a dentro l'area tecnica di Chivu e diceva: "Sono fresco, sono fresco", perché evidentemente un paio di minuti li voleva fare. Poi aveva la sua famiglia vicino alla panchina e si è messo a parlare anche con i suoi bimbi quando ha capito che non sarebbe entrato" , ha raccontato sorridendo Davide Bernardi che ha assistito da posizione privilegiata nella gara di San Siro.

(Fonte: DAZN)