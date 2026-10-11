Il più scatenato come sempre è Marcus. Ma prima di lui Lautaro, Barella e Bastoni sembravano all'ultimo banco a scuola
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Da DAZN arriva il racconto di alcuni aneddoti di Inter-Parma visti e interpretati dal bordocampista presente al Meazza. In particolare il focus va su come vive la partita la panchina.
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui"Come se fossero in classe all'ultima fila anche se erano in prima fila, Lautaro, Barella e Bastoni hanno fatto un po' di show in panchina e ovviamente anche Chivu sentiva. Prima hanno preso in giro Carlos Augusto che stava facendo l'intervista a fine primo tempo, gli facevano le facce e infatti il brasiliano guardava più loro che me", spiega Davide Bernardi.
Inter, quasi golPoi la standing ovation di Bastoni all'uscita di Thuram che arriva in panchina e ride di gusto. Il francese era uscito a braccetto insieme a Esposito dal campo in pratica trascinandolo al momento della sostituzione. Si mette poi le mani in faccia quando vede Mkhitaryan fare un gesto in area, una rovesciata che per poco non porta al quattro a zero. Reazioni dalla panchina anche sul tiro da lontanissimo di Lautaro che va fuori (una roba così l'aveva fatta Dejan Stankovic una volta.ndr): Chivu torna in panchina ridendo, Thuram si alza in piedi ed applaude.
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