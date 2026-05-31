Nicolò Barella e la moglie, Federica Schievenin, hanno fatto visita all'Associazione CharliBrown, associazione che da anni è impegnata nel sostegno ai bambini, ai pazienti oncologici e non solo. Il bel gesto del giocatore nerazzurro e della moglie è stato immortalato sul profilo Instagram dell'associazione che ha ringraziato i due. "Stamattina abbiamo vissuto una giornata intensa e bellissima. Sono venuti a trovarci Nicolò Barella e sua moglie, due persone meravigliose con cui abbiamo il piacere di collaborare in queste splendide iniziative. Insieme abbiamo fatto visita ai reparti di oncoematologia, neuropsichiatria infantile e pediatria. È stato emozionante vedere la gioia del personale sanitario, dei piccoli pazienti e delle loro famiglie davanti a questa bellissima sorpresa".