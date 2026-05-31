Nicolò Barella e la moglie, Federica Schievenin, hanno fatto visita all'Associazione CharliBrown, associazione che da anni è impegnata nel sostegno ai bambini, ai pazienti oncologici e non solo. Il bel gesto del giocatore nerazzurro e della moglie è stato immortalato sul profilo Instagram dell'associazione che ha ringraziato i due. "Stamattina abbiamo vissuto una giornata intensa e bellissima. Sono venuti a trovarci Nicolò Barella e sua moglie, due persone meravigliose con cui abbiamo il piacere di collaborare in queste splendide iniziative. Insieme abbiamo fatto visita ai reparti di oncoematologia, neuropsichiatria infantile e pediatria. È stato emozionante vedere la gioia del personale sanitario, dei piccoli pazienti e delle loro famiglie davanti a questa bellissima sorpresa".
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Barella e la moglie al Microcitemico di Cagliari: “Nicolò e Federica due persone meravigliose”
"Con noi c’era anche @kry_fissoridendo che, come sapete, è sempre vicino alla nostra associazione e sostiene con affetto le nostre attività. È stata una giornata davvero intensa, ricca di emozioni e di sorrisi. Siamo felici di essere riusciti, ancora una volta, a portare momenti di serenità e spensieratezza ai bambini, ma anche ai loro genitori, che ogni giorno affrontano con loro percorsi difficili e delicati".
"Grazie a tutti coloro che hanno contribuito a rendere speciale questa giornata. Ci teniamo a rivolgere un ringraziamento speciale a @fede_schievenin Grazie alla sua sensibilità, alla sua disponibilità e alla sua costante presenza, nel corso dell’anno riusciamo a realizzare tantissimi desideri e a portare un po’ di gioia a molte persone che stanno attraversando momenti difficili. È sempre vicina a chi soffre, con discrezione e grande generosità. Per questo vogliamo dirle pubblicamente grazie".
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