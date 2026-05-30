Il CT Silvio Baldini ha le idee chiare sul percorso che vuole fare: "Credo che per allenare la Nazionale Italiana ci voglia un certo curriculum. E io questo curriculum non ce l'ho. Oggi la maggior parte dei tifosi fa il tifo perché vede un cambiamento, ma io non faccio il pavone. Per arrivare sulla panchina della Nazionale serve un curriculum. Io ho la possibilità di fare l'Europeo Under 21 e magari vincerlo, le Olimpiadi e magari vincerle. A quel punto avrei speranza. Io credo nel merito, non nei colpi di fortuna". Giovanni Capuano ha commentato un retroscena legato ad un calciatore della Nazionale con un monito alla stampa: CONTINUA A LEGGERE.