Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 social Ravezzani e la riflessione su Allegri: “Spettacolo osceno. Prima o poi qualcuno si…”
social
Ravezzani e la riflessione su Allegri: “Spettacolo osceno. Prima o poi qualcuno si…”
La riflessione del direttore di TL
È tutto pronto per l'annuncio ufficiale di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore del Napoli. Mancano ancora alcuni piccoli dettagli prima del consueto messaggio di benvenuto su X con il quale il presidente De Laurentiis annuncerà che è stato sottoscritto il contratto tra le parti. Fabio Ravezzani ha commentato quanto accaduto con Allegri dopo Milan-Cagliari, ecco la sua riflessione: CONTINUA A LEGGERE.
© RIPRODUZIONE RISERVATA