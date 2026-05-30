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fcinter1908 social Ravezzani e la riflessione su Allegri: “Spettacolo osceno. Prima o poi qualcuno si…”

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Ravezzani e la riflessione su Allegri: “Spettacolo osceno. Prima o poi qualcuno si…”

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La riflessione del direttore di TL
Redazione1908

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È tutto pronto per l'annuncio ufficiale di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore del Napoli. Mancano ancora alcuni piccoli dettagli prima del consueto messaggio di benvenuto su X con il quale il presidente De Laurentiis annuncerà che è stato sottoscritto il contratto tra le parti. Fabio Ravezzani ha commentato quanto accaduto con Allegri dopo Milan-Cagliari, ecco la sua riflessione: CONTINUA A LEGGERE.

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