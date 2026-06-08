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fcinter1908 social Bargiggia: “La Primavera è un campionato finto. Da almeno dieci anni dico che i disgraziati…”

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Bargiggia: “La Primavera è un campionato finto. Da almeno dieci anni dico che i disgraziati…”

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Redazione1908

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In Grecia-Italia Francesco Pio Esposito si è preso nuovamente i riflettori, andando a segno. Un dato, sottolineato da Opta con questa considerazione: "Francesco Pio Esposito è il 4° giocatore ad aver segnato in tutte le sue prime tre presenze da titolare con l'Italia, dopo Omar Enrique Sivori nel 1961, Riccardo Carapellese tra il 1947 e il 1948 e Annibale Frossi nel 1936. Vivace". Su questo tema si è espresso Paolo Bargiggia, allargando la riflessione al sistema che regola il nostro calcio giovanile: CONTINUA A LEGGERE.

 

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