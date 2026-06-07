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fcinter1908 social L’Italia Under 17 vince l’Europeo: il messaggio social dell’Inter
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L’Italia Under 17 vince l’Europeo: il messaggio social dell’Inter
L'Italia Under 17 ha vinto l'Europeo dopo aver battuto il Belgio ai calci di rigore: l'Inter si congratula con i giovani azzurri
L'Italia Under 17 ha vinto l'Europeo dopo aver battuto il Belgio ai calci di rigore. Gli azzurrini vanno sotto nel punteggio all'85' grazie al gol del belga Cobiella ma Fugazzola, al 91', su calcio di rigore firma la parità.
La partita va così ai calci di rigore che sorridono agli azzurri. L'Inter, tramite un post su Twitter, si è congratulata così con i tre nerazzurri presenti, Donato Rocca e Puricelli.
"L'Italia U17 sul tetto d'Europa. Complimenti per il grande successo a tutti i ragazzi e soprattutto ai nostri Nerazzurri Andrea Donato, Edoardo Dario Rocca e Lorenzo Puricelli"
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