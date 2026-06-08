Allo stato del calcio giovanile Giulio Mola ha dedicato di recente un libro. Il giornalista de Il Giorno ha fotografato una situazione complessa in casa Milan per quanto riguarda la dispersione di giovani talenti. Il momento in società è critico e buio, l'insoddisfazione - tangibile - dei tifosi rossoneri ne è la prima testimonianza. Un'insoddisfazione che cresce di giorno in giorno e che si proietta anche contro la figura di Zlatan Ibrahimovic. A questo proposito Giulio Mola aggiunge un dato che accenderà ulteriormente il fuoco della discussione: CONTINUA A LEGGERE.