Paolo Bargiggia ha commentato la grande novità in casa Juventus: l'addio di Comolli e l'arrivo di Carnevali. "La decisione è maturata dopo i confronti con la proprietà, che nel frattempo ha già individuato il successore: si tratta di Giovanni Carnevali, da diversi anni ad del Sassuolo", scrive la Gazzetta dello Sport a proposito della nuova era Carnevali. Bargiggia ha sottolineato l'urgenza di fare altre due mosse affinché la rivoluzione in casa Juve sia completa: CONTINUA A LEGGERE.