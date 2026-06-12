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fcinter1908 social Bargiggia sulla rivoluzione in casa Juve: “Per fare le cose fatte bene devono andarsene…”

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Bargiggia sulla rivoluzione in casa Juve: “Per fare le cose fatte bene devono andarsene…”

Paolo Bargiggia a Mediaset
Il suggerimento del giornalista sportivo
Redazione1908

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Paolo Bargiggia ha commentato la grande novità in casa Juventus: l'addio di Comolli e l'arrivo di Carnevali. "La decisione è maturata dopo i confronti con la proprietà, che nel frattempo ha già individuato il successore: si tratta di Giovanni Carnevali, da diversi anni ad del Sassuolo", scrive la Gazzetta dello Sport a proposito della nuova era Carnevali. Bargiggia ha sottolineato l'urgenza di fare altre due mosse affinché la rivoluzione in casa Juve sia completa: CONTINUA A LEGGERE.

 

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