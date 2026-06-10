La trattativa tra Inter e Atalanta è sotto i riflettori

La trattativa tra Inter e Atalanta per Marco Palestra continua a tenere banco su giornali e siti sportivi. L'ultimo aggiornamento di Fabrizio Romano parla di un'Inter ferma all'offerta di 45 milioni e di un'Atalanta convinta di poter chiedere dai 50 in su. Nella speranza che il Manchester City si palesi scatenando un'asta. Sul tema si è espresso molto duramente Damiano Faina a Controcalcio: CONTINUA A LEGGERE.