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fcinter1908 social A Controcalcio si discute di Palestra: “Cifre folli. Ecco perché l’Atalanta fa muro con l’Inter”
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A Controcalcio si discute di Palestra: “Cifre folli. Ecco perché l’Atalanta fa muro con l’Inter”
La trattativa tra Inter e Atalanta è sotto i riflettori
La trattativa tra Inter e Atalanta per Marco Palestra continua a tenere banco su giornali e siti sportivi. L'ultimo aggiornamento di Fabrizio Romano parla di un'Inter ferma all'offerta di 45 milioni e di un'Atalanta convinta di poter chiedere dai 50 in su. Nella speranza che il Manchester City si palesi scatenando un'asta. Sul tema si è espresso molto duramente Damiano Faina a Controcalcio: CONTINUA A LEGGERE.
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