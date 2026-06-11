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fcinter1908 social Mastrangelo: “Inter: tre obiettivi di mercato difficili, non impossibili. Chiudiamo tutto se…”
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Mastrangelo: “Inter: tre obiettivi di mercato difficili, non impossibili. Chiudiamo tutto se…”
Tre obiettivi da centrare: difficili, non impossibili
Il calciomercato si è già preso tutti i riflettori per quanto riguarda la sessione estiva. Nomi, rumors e trattative sottotraccia: i tifosi sognano. Anche i tifosi nerazzurri seguono con grande interesse le vicende che riguardano le operazioni in casa Inter. Come sarà composta la rosa del prossimo anno? Luca Mastrangelo, ospite a Sportitalia, ha definito quelli che per lui sono a tutti gli effetti gli obiettivi perfetti per il mercato nerazzurro. Difficili, non impossibili: CONTINUA A LEGGERE.
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