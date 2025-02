Paolo Bargiggia, sui social, ha attaccato duramente sia l'allenatore che la stampa, particolarmente docile quando si tratta di parlare con Conte: "Tre pareggi consecutivi da situazioni di vantaggio per il Napoli, senza coppe e con uno squadrone da scudetto. E tutti a miagolare come gattini dietro a Conte che avrebbe dovuto allenare qualsiasi squadra del mondo per vincere. Contate fino a 100 prima di genuflettervi!"