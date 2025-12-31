Il calciatore nerazzurro sui social riprercorre l'ultimo anno vissuto con la maglia dell'Inter e della Nazionale e pensa al futuro

Eva A. Provenzano Caporedattore 31 dicembre 2026 (modifica il 31 dicembre 2026 | 15:32)

È stato un anno tosto ma pieno di momenti bellissimi da rivivere e ricordare: Alessandro Bastoni saluta il 2025 e accoglie il 2026 nerazzurro. Il difensore, al centro di diverse indiscrezioni di mercato negli ultimi giorni, che parlano di grandi club pronti a prenderlo, riassume in un video i momenti migliori dell'anno appena finito e pensa al futuro, all'anno che verrà.

Nel suo post scrive: "Avanti il prossimo" e aggiunge due inconfondibili cuoricini nerazzurri. Come a dire che il futuro lo vede arrivare e porta sempre gli stessi colori. Nel video le battaglie fatte in un anno in cui l'Inter ha lottato per essere rimasta in corsa su tutti i fronti, fino in fondo.

E poi assist, gol, tackle, tutto quello che fa parte del reportorio di questo ragazzo che ha sempre dimostrato grande attaccamento ai colori interisti e valori indiscutibili. Un gol e cinque assist in questa stagione e la rete con la Nazionale italiana a settembre 2025 e tante cose ancora da fare con il nerazzurro sullo sfondo.