Con il suo errore ha spalancato le porte a Pio Esposito e Lautaro Martinez per il gol decisivo dell'Inter, condannando così la sua Atalanta. Berat Djimsiti, difensore dei bergamaschi, ha voluto scusarsi pubblicamente con i suoi tifosi tramite un messaggio postato su Instagram: "Mi dispiace per i compagni e i tifosi per aver commesso quell'errore che ha cambiato la gara. Forza Atalanta sempre".