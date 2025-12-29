FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 social Djimsiti si scusa: “Mi dispiace per quell’errore che ha cambiato la gara”

social

Djimsiti si scusa: “Mi dispiace per quell’errore che ha cambiato la gara”

Djimsiti si scusa: “Mi dispiace per quell’errore che ha cambiato la gara” - immagine 1
Il difensore dell'Atalanta ha voluto fare pubblica ammenda per aver di fatto spianato la strada per il gol dell'Inter
Fabio Alampi Redattore 

Con il suo errore ha spalancato le porte a Pio Esposito e Lautaro Martinez per il gol decisivo dell'Inter, condannando così la sua Atalanta. Berat Djimsiti, difensore dei bergamaschi, ha voluto scusarsi pubblicamente con i suoi tifosi tramite un messaggio postato su Instagram: "Mi dispiace per i compagni e i tifosi per aver commesso quell'errore che ha cambiato la gara. Forza Atalanta sempre".

Leggi anche
Ravezzani promuove un acquisto Inter: “Quasi impeccabile! Luis Henrique cresce, male...
Ziliani: “Che balla sulla Juve! E Maresca che aveva paura di Napoli ora potrà…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA