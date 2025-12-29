Con il suo errore ha spalancato le porte a Pio Esposito e Lautaro Martinez per il gol decisivo dell'Inter, condannando così la sua Atalanta. Berat Djimsiti, difensore dei bergamaschi, ha voluto scusarsi pubblicamente con i suoi tifosi tramite un messaggio postato su Instagram: "Mi dispiace per i compagni e i tifosi per aver commesso quell'errore che ha cambiato la gara. Forza Atalanta sempre".
Djimsiti si scusa: "Mi dispiace per quell'errore che ha cambiato la gara"
Djimsiti si scusa: “Mi dispiace per quell’errore che ha cambiato la gara”
Il difensore dell'Atalanta ha voluto fare pubblica ammenda per aver di fatto spianato la strada per il gol dell'Inter
