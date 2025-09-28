Il difensore interista ha confezionato un lancio al bacio per la testa dell'argentino e sui social ha mostrato la sua felicità per la vittoria

Eva A. Provenzano Caporedattore 28 settembre - 12:20

Il suo cross dalla sinistra, il colpo di testa che è valso il gol dell'uno a zero. La firma è di Lautaro Martinez ma l'assist è di Alessandro Bastoni. Il difensore italiano ha confezionato un passaggio al bacio e l'argentino non si è fatto pregare tornando a segnare contro una delle sue vittime preferite, il Cagliari, e spazzando via momenti delicati dopo un problema alla schiena che lo aveva mandato al tappeto.

Sui social il difensore nerazzurro ha 'celebrato' i tre punti fatti a Cagliari con un post sui social in cui ha scritto: "Consegna speciale per Lautaro Martinez e tre punti in cassaforte". E tra i commenti, in mezzo a quelli dei tifosi che si sono complimentati con lui per assist e partita, c'è il commento di uno dei suoi compagni di squadra. Calhanoglu che ha scherzato sulla consegna per Lautaro: "Glovo", ha scritto con la faccina sorridente. Consegna effettuata con successo.