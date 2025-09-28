FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 social Bastoni, assist e messaggio social per Lautaro: “Consegna speciale”. Calhanoglu ride: “Glovo”

social

Bastoni, assist e messaggio social per Lautaro: “Consegna speciale”. Calhanoglu ride: “Glovo”

Bastoni, assist e messaggio social per Lautaro: “Consegna speciale”. Calhanoglu ride: “Glovo” - immagine 1
Il difensore interista ha confezionato un lancio al bacio per la testa dell'argentino e sui social ha mostrato la sua felicità per la vittoria
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

Il suo cross dalla sinistra, il colpo di testa che è valso il gol dell'uno a zero. La firma è di Lautaro Martinez ma l'assist è di Alessandro Bastoni. Il difensore italiano ha confezionato un passaggio al bacio e l'argentino non si è fatto pregare tornando a segnare contro una delle sue vittime preferite, il Cagliari, e spazzando via momenti delicati dopo un problema alla schiena che lo aveva mandato al tappeto.

Bastoni, assist e messaggio social per Lautaro: “Consegna speciale”. Calhanoglu ride: “Glovo”- immagine 2

Sui social il difensore nerazzurro ha 'celebrato' i tre punti fatti a Cagliari con un post sui social in cui ha scritto: "Consegna speciale per Lautaro Martinez e tre punti in cassaforte". E tra i commenti, in mezzo a quelli dei tifosi che si sono complimentati con lui per assist e partita, c'è il commento di uno dei suoi compagni di squadra. Calhanoglu che ha scherzato sulla consegna per Lautaro: "Glovo", ha scritto con la faccina sorridente. Consegna effettuata con successo.

Leggi anche
Giudice: “Catena controllo Inter e Milan chiarissima. Malafede di chi pone dubbi...
Pio Esposito, sui social il primo gol con l’Inter e il motto che lo unisce a Dimarco

© RIPRODUZIONE RISERVATA