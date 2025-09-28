L'esterno ha fornito all'attaccante l'assist per la prima rete con la maglia nerazzurra e lui lo ha ringraziato sui social raccontando la loro intesa

Eva A. Provenzano Caporedattore 28 settembre 2025 (modifica il 28 settembre 2025 | 01:04)

"Se ci sei batti un colpo" deve essere diventato il loro motto. E lo hanno messo in pratica nella gara contro il Cagliari. Assist di Dimarco e gol di Pio Esposito. Il primo in Serie A con la maglia nerazzurra e i tifosi interisti sperano sia solo il primo di una lunga serie. Il giovane calciatore nerazzurro, dopo la vittoria dell'Inter a Cagliari che porta l'Inter a 9 punti in classifica, in attesa delle altre gare della domenica, ha postato le foto della partita e ha citato nel suo post su Instagram proprio l'esterno nerazzurro.

Entrambi entrati dalla panchina (hanno sostituito Carlos Augusto e Thuram) sono riusciti a chiudere una gara che si stava facendo complicata. Assist dal fondo dell'esterno per l'attaccante che al centro dell'area era appostato e non si è fatto pregare due volte. "Primo centro", ha scritto sui social. E poi ha citato proprio il compagno con un "Se ci sei" e l'emoticon di un martello che fa pensare quindi a "se ci sei batti un colpo". Dimarco, dal canto suo, ha postato solo la foto del loro significativo abbraccio dopo la rete del due a zero.

E Pio c'era e ha battuto il suo colpo: si è sbloccato nella gara contro la squadra di suo fratello Sebastiano che ha commentato con le facce rassegnate il gol del fratello arrivato proprio in Cagliari-Inter. E ci sono anche i commenti di Thuram (un razzo) e quelli di tantissimi tifosi che non hanno dubbi sul primo centro: sarà il primo di tanti.