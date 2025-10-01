Bastoni, altro assist: “Basto Prime on delivery” e arriva il like di Lautaro

Assist per Lautaro nella partita contro il Cagliari, assist per il capitano anche in Champions League. Un'altra "consegna" di Alessandro Bastoni per l'argentino che non si è fatto pregare pure stavolta e ha messo a segno contro lo Slavia la rete del 3-0. Dopo la vittoria contro i sardi, il difensore nerazzurro aveva sottolineato di aver consegnato 'il pacco' per il numero 10 e Calhanoglu gli aveva risposto: "Glovo".
Così questa sera, dopo aver raccolto un tacco bellissimo di Thuram e ispirato Lauti, Alessandro ha scritto in un post sui social - pubblicato alla fine della gara di Coppa - "Basto Prime on delivery", Bastoni Prime alla consegna. "Continuiamo così", ha aggiunto.
E tra i like dei tanti tifosi interisti che si sono complimentati con lui c'è pure quello di capitan Lautaro che incassa e diventa, anche grazie al primo gol segnato su un errore del portiere avversario, il primo giocatore nella storia dell'Inter ad andare a segno in sette diverse edizioni di Champions League.
