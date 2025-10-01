Bastoni, altro assist: “Basto Prime on delivery” e arriva il like di Lautaro

Assist per Lautaro nella partita contro il Cagliari, assist per il capitano anche in Champions League. Un'altra "consegna" di Alessandro Bastoni per l'argentino che non si è fatto pregare pure stavolta e ha messo a segno contro lo Slavia la rete del 3-0. Dopo la vittoria contro i sardi, il difensore nerazzurro aveva sottolineato di aver consegnato 'il pacco' per il numero 10 e Calhanoglu gli aveva risposto: "Glovo".