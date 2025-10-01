Thuram MVP, scherza e fa il giocoliere col premio. Dumfries: “Bel sorriso”

È stato sicuramente il migliore della gara contro lo Slavia e anche se non ha segnato l'attaccante francese è stato essenziale per i gol di Dumfries e Lautaro

Eva A. Provenzano Caporedattore 1 ottobre 2025 (modifica il 1 ottobre 2025 | 00:16)

Ha vinto il premio di Mvp, migliore in campo nella gara contro lo Slavia Praga. Lo ha ritirato con la borsa del ghiaccio sulla parte posteriore della coscia sinistra. Quando Marcus Thuram ha fatto il colpo di tacco che ha aperto spazio per Bastoni a sinistra, e il difensore ha fatto l'assist vincente per il tre a zero di Lautaro, si è subito toccato dietro la gamba e si era subito temuto l'infortunio.

Getty Images

Ma l'attaccante francese ha detto che sta bene e che non gli sembra nulla di grave e ha quindi rassicurato tutti. Aveva già rassicurato tutti con i suoi sorrisi quando ha ritirato il suo premio sul prato del Meazza e si è messo a fare il giocoliere con la palla sul premio fino a farlo cadere. Ha salutato chi era per lui in tribuna e mostrato tutta la sua felicità dopo la vittoria.

L'Inter ha postato quei momenti sui social e ha scritto semplicemente Thuram per celebrare la sua serata e la sua spensieratezza: "Semplicemente Marcus Thuram", ha scritto il club. E ha risposto Dumfries a cui ha servito l'assist per il due a zero: "Bel sorriso", ha scritto l'olandese per rimarcare il modo di essere del giocatore e forse c'è anche un riferimento velato alle tante critiche ricevute dopo i sorrisi che si sono visti sul campo di Torino nella storta serata della sconfitta contro la Juve del fratello Kephren.