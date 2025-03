Bastoni scrive sui social, arriva il commento di Bergomi: “Nelle difficoltà…”

Non aveva chiesto il cambio, Inzaghiha mandato in campo de Vrij per sostituirlo e Bastoni è uscito un po' dispiaciuto della sostituzione. Dopo è arrivato il pareggio del Napoli. Alessandro era stato fino tra i migliori in campo e alla fine della partita sui social ha incoraggiato tutto l'ambiente dopo quella che ha definito una dura battaglia contro gli azzurri. "Dura battaglia a Napoli. Abbiamo lottato fino alla fine - ha scritto il giocatore interista - ma il lavoro non è ancora finito. Dobbiamo alzare la testa e continuare a spingere".