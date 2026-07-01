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Caso Bastoni, Mola non ci sta: “Non partecipo al pubblico ludibrio perché è un…”

Caso Bastoni, Mola non ci sta: “Non partecipo al pubblico ludibrio perché è un…” - immagine 1
Il caso che coinvolge Alessandro Bastoni continua inevitabilmente a far discutere, tra cronaca giudiziaria, attenzione mediatica e social
Redazione1908

Il caso che coinvolge Alessandro Bastoni continua inevitabilmente a far discutere, tra cronaca giudiziaria, attenzione mediatica e reazioni social. Il difensore dell’Inter e della Nazionale è indagato dalla Procura di Milano nell’ambito dell’inchiesta legata a un presunto episodio di prostituzione minorile, con fatti che risalirebbero al 2020. In questo clima molto delicato è intervenuto anche il giornalista Giulio Mola, che su X ha scelto una linea di grande prudenza: CONTINUA A LEGGERE

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