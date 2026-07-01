Il caso che coinvolge Alessandro Bastoni continua inevitabilmente a far discutere, tra cronaca giudiziaria, attenzione mediatica e reazioni social. Il difensore dell’Inter e della Nazionale è indagato dalla Procura di Milano nell’ambito dell’inchiesta legata a un presunto episodio di prostituzione minorile, con fatti che risalirebbero al 2020. In questo clima molto delicato è intervenuto anche il giornalista Giulio Mola, che su X ha scelto una linea di grande prudenza: CONTINUA A LEGGERE