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fcinter1908 social Sommer: “Tre anni indimenticabili che resteranno per sempre. Grazie di cuore, forza Inter”

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Sommer: “Tre anni indimenticabili che resteranno per sempre. Grazie di cuore, forza Inter”

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Con un messaggio diffuso sui propri canali social, Yann Sommer si è congedato dal mondo Inter: ecco le sue parole
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

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Con un messaggio diffuso sui propri canali social, Yann Sommer si è congedato dal mondo Inter, dopo che nella giornata di ieri è scaduto il contratto che lo legava al club nerazzurro. Ecco le parole del portiere svizzero:

Sommer: “Tre anni indimenticabili che resteranno per sempre. Grazie di cuore, forza Inter”- immagine 2
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"Dopo tre stagioni indimenticabili, ricche di sfide, crescita e passione, è giunto il momento di un nuovo capitolo. Tre stagioni, quattro trofei e ricordi che mi accompagneranno per sempre. Fin dal primo giorno ho sentito l'incredibile calore e il sostegno degli Interisti".

Sommer: “Tre anni indimenticabili che resteranno per sempre. Grazie di cuore, forza Inter”- immagine 3
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"Sarò sempre grato per l'amore che avete dimostrato a me e alla mia famiglia. Grazie di cuore a tutti coloro con cui ho avuto il privilegio di lavorare in questi anni fantastici. Grazie di cuore. Forza Inter".

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