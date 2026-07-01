Con un messaggio diffuso sui propri canali social, Yann Sommer si è congedato dal mondo Inter, dopo che nella giornata di ieri è scaduto il contratto che lo legava al club nerazzurro. Ecco le parole del portiere svizzero:

"Dopo tre stagioni indimenticabili, ricche di sfide, crescita e passione, è giunto il momento di un nuovo capitolo. Tre stagioni, quattro trofei e ricordi che mi accompagneranno per sempre. Fin dal primo giorno ho sentito l'incredibile calore e il sostegno degli Interisti".