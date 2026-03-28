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fcinter1908 social Batistuta contro i ‘9’ più forti: esita su Lautaro, perde con Ronaldo e…l’interista mancato

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Batistuta contro i ‘9’ più forti: esita su Lautaro, perde con Ronaldo e…l’interista mancato

Batistuta contro i ‘9’ più forti: esita su Lautaro, perde con Ronaldo e…l’interista mancato - immagine 1
Gabriel Batistuta contro i migliori attaccanti al mondo del presente e del recente passato. C'è qualcuno superiore a Batigol?
Daniele Mari Direttore 

Gabriel Batistuta contro i migliori attaccanti al mondo del presente e del recente passato. C'è qualcuno superiore a Batigol? Icon Series l'ha chiesto direttamente all'ex stella di Fiorentina e Roma, con una breve parentesi anche all'Inter.

Ecco il risultato delle sfide secondo il parere dello stesso Batistuta:

Batistuta contro i ‘9’ più forti: esita su Lautaro, perde con Ronaldo e…l’interista mancato- immagine 2
Getty

Batistuta-Haaland: Batistuta

Batistuta-Eto'o: Batistuta

Batistuta-Benzema: Batistuta

Batistuta-Crespo: Batistuta

Batistuta-Benzema: Batistuta

Batistuta-Weah: Batistuta

Batistuta-Shevchenko: Batistuta

Batistuta contro i ‘9’ più forti: esita su Lautaro, perde con Ronaldo e…l’interista mancato- immagine 3
Getty

Batistuta-Kane: Batistuta (ma esitando)

Batistuta-Lautaro: "Non si può fare pareggio? No? Allora dico Batistuta", la risposta di Bati-gol

Batistuta-Ibrahimovic: Batistuta

Batistuta-Aguero: Batistuta

Batistuta contro i ‘9’ più forti: esita su Lautaro, perde con Ronaldo e…l’interista mancato- immagine 4
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Batistuta-Lewandowski: Batistuta

Batistuta-Romario (un grande interista mancato, nell'inverno in cui al suo posto arrivò Ferrante): "Dico Romario, ha segnato quanto me ma sapeva giocare per la squadra, io sapevo solo segnare"

Batistuta-Suarez: Batistuta

Batistuta-Ronaldo il Fenomeno: "Scelgo Ronaldo, era il più forte di tutti"

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