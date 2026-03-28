Gabriel Batistuta contro i migliori attaccanti al mondo del presente e del recente passato. C'è qualcuno superiore a Batigol? Icon Series l'ha chiesto direttamente all'ex stella di Fiorentina e Roma, con una breve parentesi anche all'Inter.
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Batistuta contro i ‘9’ più forti: esita su Lautaro, perde con Ronaldo e…l’interista mancato
Ecco il risultato delle sfide secondo il parere dello stesso Batistuta:
Batistuta-Haaland: Batistuta
Batistuta-Eto'o: Batistuta
Batistuta-Benzema: Batistuta
Batistuta-Crespo: Batistuta
Batistuta-Benzema: Batistuta
Batistuta-Weah: Batistuta
Batistuta-Shevchenko: Batistuta
Batistuta-Kane: Batistuta (ma esitando)
Batistuta-Lautaro: "Non si può fare pareggio? No? Allora dico Batistuta", la risposta di Bati-gol
Batistuta-Ibrahimovic: Batistuta
Batistuta-Aguero: Batistuta
Batistuta-Lewandowski: Batistuta
Batistuta-Romario (un grande interista mancato, nell'inverno in cui al suo posto arrivò Ferrante): "Dico Romario, ha segnato quanto me ma sapeva giocare per la squadra, io sapevo solo segnare"
Batistuta-Suarez: Batistuta
Batistuta-Ronaldo il Fenomeno: "Scelgo Ronaldo, era il più forte di tutti"
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