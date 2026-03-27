Il messaggio postato da Agustina Gandolfo, moglie di Lautaro Martínez, ha raccolto una reazione molto forte da parte delle sue follower. L'influencer si è fotografata senza filtri e ha raccontato uno scorcio di vita quotidiana, molto lontana da ciò che viene di solito condiviso dalle mogli dei calciatori. La vita da wag non è sempre tutta rose e fiori: i follower vedono solo i soldi e il lusso, ma ignorano che la realtà sia spesso diversa. Lo sfogo di Agustina ha raccolto enorme consenso sui social: CONTINUA A LEGGERE.
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fcinter1908 social Il messaggio della moglie di Lautaro sulla vita da wag: “Non lasciatevi ingannare da…”
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Il messaggio della moglie di Lautaro sulla vita da wag: “Non lasciatevi ingannare da…”
Lo sfogo della moglie del Capitano dell'Inter
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