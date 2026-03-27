Denzel Dumfries cresce di condizione e manda segnali positivi a tutto il mondo Inter in vista della ripresa del campionato e della volata finale verso lo scudetto.
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fcinter1908 social Olanda, Dumfries lascia il segno: assist a Reijnders per il 2-1 contro la Norvegia – VIDEO
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Olanda, Dumfries lascia il segno: assist a Reijnders per il 2-1 contro la Norvegia – VIDEO
Denzel Dumfries cresce di condizione e manda segnali positivi a tutto il mondo Inter in vista della ripresa del campionato
Il laterale nerazzurro, come testimoniato dal video, ha infatti lasciato il segno nell'amichevole Olanda-Norvegia, entrando nell'azione che ha portato al 2-1 firmato dall'ex milanista Reijnders, servendo l'assist decisivo. Uno dei suoi classici tocchi arretrati rasoterra per servire al meglio il compagno di squadra. Nella speranza che possa presto ripetersi a Milano...
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