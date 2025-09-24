Il giornalista del Sole 24Ore Marco Bellinazzo, sul proprio profilo social, ha commentato la possibilità che il Comune di Milano voti contro alla costruzione del nuovo stadio:
Bellinazzo: “Stadio Inter e Milan? No Comune sarebbe uno dei più clamorosi suicidi politici”
Il giornalista del Sole 24Ore, sul proprio profilo social, ha commentato la possibilità che il Comune di Milano voti contro alla costruzione del nuovo stadio
Se il Comune di Milano, dopo anni di indecisioni e di "melina", dovesse negare a Inter e Milan la possibilità di realizzare un nuovo stadio a San Siro sarebbe uno dei più clamorosi suicidi politici della storia italiana.
