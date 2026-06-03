Davide Bernardi, ideatore dell'amatissimo format BordoCam, ha sintetizzato i protagonisti di questa stagione di Serie A, sbizzarrendosi con i voti su Time2play. I protagonisti, in negativo e in positivo, sono allenatori, giocatori e squadre che si sono distinti nell'arco di questo lungo campionato. Alcuni toccando vette di eccellenza, altri sprofondando nel baratro dell'insufficienza. Tra i principali protagonisti per Bernardi ci sono Cristian Chivu, Federico Dimarco, il Como e Massimiliano Allegri. Ecco come li ha giudicati: CONTINUA A LEGGERE.