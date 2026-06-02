Tancredi Palmeri ha condiviso su X una riflessione relativa al gol di Tardelli in finale nell'82. Un tweet che si riferiva esplicitamente alla Nazionale italiana e che considerava anche il fatto che ai tempi non ci fosse il Var. A questa considerazione hanno risposto e reagito numerosi tifosi bianconeri e il confronto si è tramutato in un dibattito da bar, costringendo Palmeri a sottolineare un dato sconcertante: CONTINUA A LEGGERE.