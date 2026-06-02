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fcinter1908 social Palmeri: “Ecco cosa ha provocato il doblete dell’Inter: dovrebbe essere proibito…”
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Palmeri: “Ecco cosa ha provocato il doblete dell’Inter: dovrebbe essere proibito…”
Il commento incredulo del giornalista sportivo alla rivolta bianconera sui social
Tancredi Palmeri ha condiviso su X una riflessione relativa al gol di Tardelli in finale nell'82. Un tweet che si riferiva esplicitamente alla Nazionale italiana e che considerava anche il fatto che ai tempi non ci fosse il Var. A questa considerazione hanno risposto e reagito numerosi tifosi bianconeri e il confronto si è tramutato in un dibattito da bar, costringendo Palmeri a sottolineare un dato sconcertante: CONTINUA A LEGGERE.
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