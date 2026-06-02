La notizia, data da Marca, l'ha ripresa pure Fabrizio Biasin, giornalista e noto tifoso nerazzurro che ha commentato la possibile operazione di mercato che porterebbe via Dumfries da Milano dove è arrivato nell'estate del 2021 e ha vinto due Scudetti, tre Coppa Italia e tre Supercoppe Italiane. Gli interisti sono affezionati all'esterno destro che all'Inter è cresciuto tanto e ora è nel mirino di una grande squadra come il Real.