Le ultime indiscrezioni che arrivano dalla Spagna parlano di un Real Madrid interessatissimo a Denzel Dumfries. Il calciatore ha una clausola rescissoria da 25 mln sul suo contratto ed è una cifra appetibile per un big club come quello spagnolo che accontenterebbe Mourinho a cui l'olandese pare piaccia molto.
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fcinter1908 social Biasin: “Sono maturo, capisco situazione Dumfries. Non è vero. Mi stanno…”
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Biasin: “Sono maturo, capisco situazione Dumfries. Non è vero. Mi stanno…”
Il commento del giornalista di nota fede nerazzurra sulle notizie che arrivano dalla Spagna e l'interesse del Real per l'olandese
La notizia, data da Marca, l'ha ripresa pure Fabrizio Biasin, giornalista e noto tifoso nerazzurro che ha commentato la possibile operazione di mercato che porterebbe via Dumfries da Milano dove è arrivato nell'estate del 2021 e ha vinto due Scudetti, tre Coppa Italia e tre Supercoppe Italiane. Gli interisti sono affezionati all'esterno destro che all'Inter è cresciuto tanto e ora è nel mirino di una grande squadra come il Real.
«Ok sono abbastanza maturo per comprendere la situazione e accettare l'eventuale partenza di Denzelone», ha scritto Biasin. «Non è vero - ha poi aggiunto - mi stanno strappando un pezzo di cuore...».
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