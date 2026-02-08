FC Inter 1908
Biasin affonda Conte con ironia: “Riscrive le leggi della coerenza: a ottobre aveva detto che…”

Il commento del giornalista di Libero alle recenti dichiarazioni di Antonio Conte
Antonio Conte ha lamentato ieri un problema di rosa corta. “Se siamo persone intelligenti dobbiamo fare delle riflessioni sulla composizione della rosa e sul mercato fatto. Dal vivaio noi non possiamo attingere. Rispetto alle altre squadre abbiamo la rosa corta”, ha dichiarato il tecnico del Napoli. Fabrizio Biasin ha deciso di commentare queste dichiarazioni con un tono tra l'incredulo e l'ironico: CONTINUA A LEGGERE.

