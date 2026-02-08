Antonio Conte ha lamentato ieri un problema di rosa corta. “Se siamo persone intelligenti dobbiamo fare delle riflessioni sulla composizione della rosa e sul mercato fatto. Dal vivaio noi non possiamo attingere. Rispetto alle altre squadre abbiamo la rosa corta”, ha dichiarato il tecnico del Napoli. Fabrizio Biasin ha deciso di commentare queste dichiarazioni con un tono tra l'incredulo e l'ironico: CONTINUA A LEGGERE.