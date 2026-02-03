FC Inter 1908
Biasin elogia Conte, ma non dimentica Inzaghi: “Siamo fatti così. A Simone mercato da…”

Antonio Conte ha vinto la XXXIV edizione della Panchina d'oro per la Serie A per la stagione 2024/25 come allenatore del Napoli. La proclamazione, su iniziativa del settore tecnico della Figc, è avvenuta questa mattina al Centro tecnico federale di Coverciano a Firenze. Su 97 voti validi, Conte ne ha ottenuti 20. Anche Fabrizio Biasin ha commentato l'assegnazione del premio elogiando la vittoria di Antonio Conte, ma senza dimenticare quanto fatto nella scorsa stagione da Simone Inzaghi: CONTINUA A LEGGERE.

