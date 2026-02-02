FC Inter 1908
“Quanto ti avrei voluto di nuovo all’Inter”. Perisic risponde così e augura lo scudetto

L'esterno croato non è riuscito a coronare il suo sogno di tornare a Milano, ma l'affetto per i cloori nerazzurri rimane
Un sogno accarezzato a lungo, la volontà di tornare a Milano per indossare un'ultima volta la maglia dell'Inter. Un'ipotesi di mercato rimasta tale e definitivamente sfumata poco fa. Ivan Perisic rimane in Olanda, al PSV Eindhoven.

Tanta la delusione tra i tifosi interisti, che speravano di poter riabbracciare uno dei loro beniamini del passato più recente. Un post su Instagram, in particolare, ha catturato l'attenzione mediatica: "Il mercato è finito, e queste immagini avrei voluto usarle per raccontare altro. Avrei voluto dirti buon compleanno con te di nuovo accanto a noi. Avrei voluto rivederti lì, per un'ultima danza insieme, per riprenderci quello scudetto che nel 2022 ci è stato portato via in modo scorretto.

Non è successo. Ma il sentimento resta. Per sempre.

Buon compleanno, Ivan.  Per sempre nel mio cuore".

La risposta dell'esterno croato non ha tardato ad arrivare: "Grazie di cuore, ci auguro il meglio".

