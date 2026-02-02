Tanta la delusione tra i tifosi interisti, che speravano di poter riabbracciare uno dei loro beniamini del passato più recente. Un post su Instagram, in particolare, ha catturato l'attenzione mediatica: "Il mercato è finito, e queste immagini avrei voluto usarle per raccontare altro. Avrei voluto dirti buon compleanno con te di nuovo accanto a noi. Avrei voluto rivederti lì, per un'ultima danza insieme, per riprenderci quello scudetto che nel 2022 ci è stato portato via in modo scorretto.