Nello studio della Nuova Domenica Sportiva si è parlato molto delle vittorie di Juventus e Inter. Entrambe le squadre hanno giocato in trasferta (Parma e Cremona), agguantando punti importantissimi per la classifica. A proposito della dinamica dei gol Adriano Panatta ha espresso un dubbio su Bremer. Dubbio condiviso da Ciccio Graziani ed esteso anche a Lautaro Martinez, con un messaggio piuttosto chiaro per gli allenatori: CONTINUA A LEGGERE.
Panatta: “Non capisco una cosa su Bremer”, Graziani: “Idem per Lautaro. Allenatori, dovete…”
La considerazione di Panatta, l'appello di Graziani
