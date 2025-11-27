FC Inter 1908
Biasin: “Ecco cosa si diceva sull’Inter 7 giorni fa. Ora si è riproposto un grande classico”

Dopo le due sconfitte in pochi giorni contro Milan e Atletico Madrid, l'Inter di Chivu ha subito non poche critiche
Marco Macca
Marco Macca 

Dopo le due sconfitte in pochi giorni contro Milan e Atletico Madrid, l'Inter di Chivu ha subito non poche critiche. Fabrizio Biasin ne ha parlato su X, scrivendo:

"Sette giorni fa l’Inter veniva dipinta come una corazzata, la squadra certamente più forte e solida in Serie A".

"Oggi, dopo due ko (e due buone prestazioni) si parla di squadra fragile e difettata. Tutto in soli 7 giorni. Si esagerava prima e si esagera ora: un grande classico".

