Dopo le due sconfitte in pochi giorni contro Milan e Atletico Madrid, l'Inter di Chivu ha subito non poche critiche. Fabrizio Biasin ne ha parlato su X, scrivendo:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 social Biasin: “Ecco cosa si diceva sull’Inter 7 giorni fa. Ora si è riproposto un grande classico”
social
Biasin: “Ecco cosa si diceva sull’Inter 7 giorni fa. Ora si è riproposto un grande classico”
Dopo le due sconfitte in pochi giorni contro Milan e Atletico Madrid, l'Inter di Chivu ha subito non poche critiche
"Sette giorni fa l’Inter veniva dipinta come una corazzata, la squadra certamente più forte e solida in Serie A".
"Oggi, dopo due ko (e due buone prestazioni) si parla di squadra fragile e difettata. Tutto in soli 7 giorni. Si esagerava prima e si esagera ora: un grande classico".
© RIPRODUZIONE RISERVATA