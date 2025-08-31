L’Inter perde 2-1 a San Siro contro l’Udinese. Così il noto giornalista Fabrizio Biasin ha parlato del ko dei nerazzurri:
“Vittoria meritata dell’Udinese con l’Inter che attacca tutto il secondo tempo ma si schianta contro la difesa dei friulani.
Partita che spiega bene perché “un Lookman” sarebbe certamente servito”, ha scritto su X.
