FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 social Tancredi Palmeri: “25 minuti supremazia Inter, poi però Runjaic apparecchia…”

social

Tancredi Palmeri: “25 minuti supremazia Inter, poi però Runjaic apparecchia…”

Tancredi Palmeri: “25 minuti supremazia Inter, poi però Runjaic apparecchia…” - immagine 1
Al 45' di Inter-Udinese sul risultato di 1-2, Tancredi Palmeri ha commentato così il primo tempo della gara di San Siro
Alessandro Cosattini Redattore 

Tancredi Palmeri: “25 minuti supremazia Inter, poi però Runjaic apparecchia…”- immagine 2

Al 45' di Inter-Udinese sul risultato di 1-2, Tancredi Palmeri ha commentato così il primo tempo della gara di San Siro.

Tancredi Palmeri: “25 minuti supremazia Inter, poi però Runjaic apparecchia…”- immagine 3
dazn

"Dura 25 minuti la supremazia dell’Inter a gran ritmo. Poi Runjaic apparecchia benissimo come andare sistematicamente all’anticipo sulle verticalizzazioni prevedibili, con gli interisti che non si liberano al passaggio, e l’Udinese chiude 5 occasioni a 2", si legge su X.

Leggi anche
Tancredi Palmeri: “25 minuti supremazia Inter, poi però Runjaic apparecchia…”
Napoli vince in extremis contro il Cagliari, Lukaku impazzisce sul divano:...

© RIPRODUZIONE RISERVATA