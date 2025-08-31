Al 45' di Inter-Udinese sul risultato di 1-2, Tancredi Palmeri ha commentato così il primo tempo della gara di San Siro.
Al 45' di Inter-Udinese sul risultato di 1-2, Tancredi Palmeri ha commentato così il primo tempo della gara di San Siro
"Dura 25 minuti la supremazia dell’Inter a gran ritmo. Poi Runjaic apparecchia benissimo come andare sistematicamente all’anticipo sulle verticalizzazioni prevedibili, con gli interisti che non si liberano al passaggio, e l’Udinese chiude 5 occasioni a 2", si legge su X.
