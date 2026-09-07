Il punto di vista del giornalista, che si è espresso in maniera molto decisa a proposito della nuova gestione arbitrale
VIDEO FCIN1908 / Inter, Chivu scherza durante il torello: "Niente mano come Lobotka"
Fabrizio Biasin non ha nascosto alcune preoccupazioni dopo le prime giornate di campionato. Il tema della nuova gestione arbitrale - una direzione che sembra decisa a non affidarsi più al Var per nessun tipo di suggerimento - è un tema centrale nelle telefonate dei tifosi e degli ascoltatori di Radio Sportiva. Ecco la grande preoccupazione di Biasin: CONTINUA A LEGGERE.
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